Son dakika transfer: Furkan Soyalp'e Gazişehir Gaziantep'e kiralandı

Gazişehir Gaziantep, Başakşehir'de forma giyen Furkan Soyalp ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardığını duyurdu.

02 Eylül 2019, Pazartesi 18:29 Son Güncelleme:
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Son dakika transfer: Furkan Soyalp'e Gazişehir Gaziantep'e kiralandı

Gazişehir Gaziantep, Medipol Başakşehir'den Furkan Soyalp'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Kırmızı siyahlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, Başakşehir takımında forma giyen Furkan Soyalp ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Furkan Soyalp, Başkanımız Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Furkan Soyalp'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

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