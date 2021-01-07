Süper Lig takımlarından Erzurumspor Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Brahim Darri ile anlaşma sağladı.

Ajasspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de Karagümrük'te şampiyonluk sevinci yaşayan ve takımın Süper Lig'e yükselmesinde katkısı olan Darri'nin ismi sezon öncesi Fenerbahçe ile de almıştı.

Sezona Süper Lig'de Karagümrük'te devam eden 26 yaşındaki oyuncu 5 maçta süre aldı ve lig devam ederken Karagümrük ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Brahim Darri kimdir?

14 Eylül 1994 yılında dünyaya gelen Brahim Darri, sol kanat ve orta sahada forma giyiyor. 26 yaşındaki futbolcu Hollanda vatandaşıdır. Profesyonel kariyerine 2011 yılında Vitesse kulübünde başlamıştır. Ardından BV De Graafschap, Heracles Almelo, NEC, Den Bosch ve Fatih Karagümrük kulüplerinde oynadı.

Kulüp kariyerinde toplam 255 maçta oynayan Darri 41 gol atıp 30 da asist yaptı.