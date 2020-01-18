Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-beyazlı yönetim bir dönem Galatasaray forması da giyen Lukas Podolski ile prensipte anlaştı.

Kulübüyle yolları ayıran yıldız futbolcu bu gece 01.00'de Antalya'ya gelecek. Kırmızı-beyazlı yönetim Podolski ile yarın yapacağı son görüşmenin adından sözleşme imzalamayı planlıyor.

DHA

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