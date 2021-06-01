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Son dakika transfer bombası! Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'na kanca

Ay-Yıldızlı formayla Euro 2020 yolculuğuna hazırlanan Halil Dervişoğlu, Beşiktaş’ın radarına girdi. Yönetici Erdal Torunoğulları, geçen sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki golcüyü Kartal yapmak için harekete geçti.

01 Haziran 2021, Salı 10:16 Son Güncelleme:
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Son dakika transfer bombası! Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'na kanca

Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, alternatifli bir kadro oluşturmak için düğmeye bastı. Yönetim, bu doğrultuda hücum hattında çeşitliliği artırmak için harekete geçti. Dış transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’nın, elindeki genç oyuncu listesine geçen sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu’nu da eklediği bildirildi. Hollanda merkezli çalışan başarılı iş insanının, aynı ülkede doğup büyüyen 21 yaşındaki forvetin menaceriyle temas kurduğu ifade edildi.

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Galatasaray ve Fenerbahçe de masada

Siyah-Beyazlılar’ın, geride bıraktığımız dönemde aldığı başarılı sonuçların ardından İngiltere Premier Lig’e yükselen Brentford’la da Halil’i kiralamak için görüşmelere başlayacağı kaydedildi. Kara Kartal’ın, bu transferde Şampiyonlar Ligi faktörünü kullanmayı planladığı belirtildi. A Milli Takım’ın Euro 2020 geniş kadrosunda yer alan yetenekli isimle, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de ilgilendiği konuşuluyor.

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