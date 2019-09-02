Demir Grup Sivasspor transferin son gününde Bursaspor'dan 27 yaşındaki defans oyuncusu Barış Yardımcı'yı kadrosuna kattı. Futbola Fenerbaçe'de başlayan Barış Yardımcı sırasıyla Kasımpaşa, Hatayspor, Menemen Belediyespor ve Gaziantepspor formaları giydi.

Son olarak Bursaspor'da forma giyen savunma oyuncusu geçen yıl yeşil beyazlı forma ile Süper Lig'de 26 maçta forma giydi. Süper Lig'de bugüne kadar 145 maçta forma giyen Yardımcı 1 gol atıp, 10 asist kaydetti. Barış Yardımcı 2 kez de A Milli Takım forması giydi.