Arsenal'den ayrılmak için Londra kulübüyle pazarlıklarını sürdüren Mesut Özil'in her paylaşımından ilginç mesajlar çıkıyor. Dün akşamki "Soru-cevap" etkinliğinde birçok mesaj veren yıldız oyuncu şimdi de 2013'te Real Madrid'de forma giydiği dönemdeki Galatasaray maçından fotoğraflar paylaştı. Post'un altı, Türk futbolseverlerin mesajlarıyla doldu.

Mesut'un forma giydiği Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde ilk maçı Real Madrid 3-0 kazanırken, ikinci maçta ise Galatasaray 3-2'lik galibiyet almasına rağmen toplam skorda mağlup olarak Avrupa'ya veda etmişti. O dönem Real Madrid'i Jose Mourinho, Galatasaray'ı ise Fatih Terim çalıştırıyordu.



