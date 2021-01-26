Eski Galatasaraylı futbolcu Murat Erdoğan, Edin Dzeko için önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Bosnalı golcüyü takımda görmek istediğini söyledi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Erdoğan; Roma'da teknik direktör Fonseca ile sorun yaşan 34 yaşındaki golcü hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Murat Erdoğan, "Edin Dzeko'nun temsilcisi Naser benim çok yakın arkadaşım. Kendisiyle görüşerek, Galatasaray'la Dzeko'nun transferini görüştük. Fakat ikinci aşamaya geçilemedi. Aşılması kolay gözükmeyen bazı detaylar var. Galatasaray sıcak baktı. Zaten Fatih Terim hocamız, Dzeko'yu çok beğeniyor ve istiyor.

Ama biraz daha detay istedi. O detaylar netleşmeyince ikinci aşamaya geçilemedi. Mali şartlar ve Roma'nın teknik direktörü Foncesa, tartışmış olmalarına rağmen, böyle bir değerden vazgeçemedi. Böyle olunca da ikinci aşamaya geçilemedi" şeklinde konuştu. (Ajansspor)





İlgili Haberler Zamalek Galatasaray'ın transfer teklifini kabul etti



