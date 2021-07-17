Transferde gövde gösterisi yapan Bordo-Mavililer'de Abdullah Avcı, sol bek transferinin de 18 Temmuz'da başlayacak 3. etap kampına yetişmesini talep etmişti. Ancak Fırtına bu konuda henüz bir sonuca varamadı. İnter'li Dalbert'in transferi, Cagliari'nin devreye girmesiyle zorlaştı. İtalyan ekibi, Brezilyalı savunmacıyla büyük oranda anlaşmaya vardı.

Bırakmaya hazırlar

Alioski transferinden oyuncunun talepleri nedeniyle vazgeçen yönetim, Birger Meling için de Nimes'le pazarlıklarını sürdürüyor ancak Fransız ekibinin inadını bir türlü kıramıyor. Bu doğrultuda ibre yeniden Miguel Trauco'ya döndü. Fransız basını, mali anlamda sıkıntı yaşayan St.Etienne'nin, Perulu oyuncuyu 1.5-2 milyon Euro bandında bir rakama bırakmaya hazır olduğunu iddia etti.



