Süper Lig 'de bu sezon Trabzonspor ile şampiyıonluk yaşayan tecrübeli futbolcu Marek Hamsik, sezonun sona ermesinin ardından kritik bir karar imza attı ve Slovakya Milli Takımını bıraktığını açıkladı.

Slovak futbolunun en önemli temsilcilerinden biri olan Hamsik, 135 kez milli formayı giydi ve 26 gole imza attı.

Hamsik son olarak 2021 yılı Dünya Kupası elemelerinde Slovenya’ya karşı forma giymişti. Slovakyalı yıldız, sonrasında oynanan 3 milli müsabakada ise sakatlık nedeniyle kadroda yer almamıştı.

Yıldız oyuncu, ülkesinin milli takımıyla 4 kez Dünya Kupası, 7 kez Avrupa Şampiyonası, 8 kez UEFA Uluslar Ligi, 32 kez Dünya Kupası elemeleri, 36 kez Avrupa şampiyonası elemeleri ve 48 kez dostluk maçına çıktı.









Instagram hesabından yaptığı açıklama ile kararını duyuran Marek Hamsik şu ifadeleri kullandı:

Kolay olmadı, uzun süre düşündüm ama on beş yıl sonra futbol kariyerimin önemli ve harika bir bölümünü kapatmaya karar verdim. Milli futbol kariyerime son verdim.

Çok gurur duyduğum uzun ve güzel bir yolculuktu. Slovak milli futbol takımının en büyük başarılarının hepsinde birlikte olabildiğim için çok mutluyum. 2010 Dünya Kupası'nı Güney Afrika'da, 2016 ve 2021'de Avrupa Şampiyonası'nı tamamlayan bir takımın parçası olabildim. Slovakya milli takımını elliden fazla düelloda kaptan olarak yönetmek benim için büyük bir onurdu.

Ülkemi temsil etmeyi her zaman büyük bir onur, sorumluluk olarak aldım ve her zaman her şeyimi taraftarlarımıza vermeye çalıştım. Maçlardan önce Slovak marşını söylemek ve tribünlerde bayraklarımızla taraftarları görmek her zaman harikaydı. Daha fazla motivasyona bile gerek yoktu.

Burada birlikte çalışmaktan onur duyduğum tüm teknik heyete, takım arkadaşlarıma ve uygulama ekiplerine teşekkür ederim ve birlikte Slovak futbolunun başarısı için her şeyi yapmaya çalıştılar!

Milli takımımızın maçlarında görüşmek üzere!











