Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor'un bu başarısındaki en büyük paya sahip olan isimlerden biri şüphesiz Alexander Sörloth. Norveçli attığı gollerle bordo-mavili ekibi taşırken, Avrupa'nın devlerini de peşine takmayı başardı. Yıldız golcü, gelecek planlarına dair son dakika açıklaması yaptı.

Sabah'ta yer alan habere göre Norveçli yıldız takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Sörloth'un menajeriyle yaptığı görüşmede, "Transfer görüşmelerini sezon sonuna bırakalım. Önceliğim Trabzonspor'la şampiyon olmak. Bunu başardığım takdirde çok daha iyi teklifler alacağımı biliyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Bu sezon 19 golle krallık yarışında zirvede olan Sörloth'u Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool, Napoli ve Sevilla gibi Avrupa'nın önde gelen takımları da takip ediyor.

Fransızlar da Sörloth'un peşinde!

FootMercato’nun haberine göre Lyon ile Marsilya, Trabzonspor’un forveti için kıyasıya yarışıyor. Lig bitiminde iki kulübün resmen görüşmelere başlayacağı vurgulandı. Haberde, Sörloth’un değerinin 25-30 milyon Euro seviyelerinde olduğu beirtildi. Trabzonspor, 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanıp 24 yaşındaki yıldızı istediği rakama satabilir.



