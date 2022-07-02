Süper Lig 'i şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezon öncesinde de flaş transferlere imza atan Trabzonspor 'da bir yıldız daha kendisini Bordo Mavili ekibe bağlayacak imzayı atmak için geliyor.

Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor’un yeni transferi Trezeguet, bu gece yarısı Mısır’dan İstanbul’a gelecek ve sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak.

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Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolatlı ve Denswil’i renklerine bağlayan Trabzonspor , 5. transferini Trezeguet’yi alarak yaptı. Kıran kırana geçen pazarlıkların ardından oyuncu tarafını ikna eden Bordo-Mavililer, Aston Villa’yla da bonservis için anlaşmaya vardı.







