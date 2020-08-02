Son dakika haberi... Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna antrenör Eddie Newton'ı getirdi. Eddie Newton, Hüseyin Çimşir'in istifası sonrasında Trabzonspor'un başında Süper Lig'de Kayserispor galibiyeti alırken, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı müzeye götürmüştü. Bordo mavililer, bu kararı resmi internet sitesinden açıkladı.

İşte yapılan o açıklama:

Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönündekarar almıştır. Newton’a görevinde başarılar dileriz.

Eddie Newton kimdir?

Chelsea’de Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Maurizio Sarri, Roberto Di Matteo, Guus Hiddink ve Andre Villa Boas’la çalışan Newton, 2011-12 sezonunda FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında oldukça aktif bir görevdeydi.

Ayrıca scout konusunda geniş bir ağ ve çevreye sahip olan İngiliz teknik adam, transfer dönemleri için de fikir verebilecek bir isim...

Futbolculuğunda 9 yıl Chelsea’de oynayan, antrenörlük döneminde de Stamford Bridge’de 7 yıl boyunca her kademede çalışan Newton, tecrübesini şimdi Trabzonspor’a aktarıyor. Hüseyin Çimşir’in teknik direktörlüğe gelmesiyle beraber sezonun ikinci yarısında teknik heyete katılan 48 yaşındaki antrenör, önemli katkılar sağladı. Obi Mikel ve Sturridge gibi yıldızların ayrılmasına rağmen takımın bir arada tutulmasında Eddie Newton’ın payı büyük oldu. Hüseyin Çimşir’in Muzaffer Bilazer ile beraber en önemli destekçilerinden olan İngiliz çalıştırıcı; maçlarda da etkisini gösteriyor.

Oyuncularla bire bir iletişime girmekten kaçınmayan Newton, Hüseyin Çimşir’le de sık sık fikir alışverişinde bulunuyordu.