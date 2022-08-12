Trabzonspor ile Kopenhag, Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek. Bordo-Mavili takım UEFA'ya 23 kişilik kadroyu bildirdi. Serkan Asan, Fode Koita, Trondsen ve Bruno Peres ise kadroda yer almadı.

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Jens Stryger, Taha Altıkardeş, Stefano Denswil, Yusuf Erdoğan, Manolis Siopis, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Tasos Bakasetas, Marek Hamsik, Doğucan Haspolat, Kerem Şen, Andreas Cornelius, Djaniny, Mahmoud Hassan, Emrehan Gedikli, Jean Evrard Kouassi.

Trabzonspor, turun ilk maçına Danimarka'da çıkacak. Kopenhag ile Trabzonspor arasındaki mücadele, 16 Ağustos Salı günü saat 22:00'de oynanacak.