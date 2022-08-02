Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için mücadele edecek Trabzonspor 'un play-off'taki rakibi belli oldu! Trabzonspor, Kopenhag’la eşleşti!

Geçen sezon Danimarka Süperlig'de şampiyon olan Kopenhag, Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmiş ancak Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a elenmişti.

Kopenhag, Trabzonspor gibi bu sezon Avrupa macerasına play-off turundan başlıyor.

Trabzonspor - Kopenhag maçları ne zaman?

Trabzonspor ile Kopenhag'ın play-off turunda oynayacağı karşılaşmaların tarihleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları 16-17 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 23-24 Ağustos'ta oynanacak.

Turnuvada grup aşaması ise 6-7 Eylül'de oynanacak maçlarla başlayacak.

Devler Ligi’nde gruplara katılım bedeli; 15 milyon 640 bin Euro. Trabzonspor’un alacağı yayın geliri; 2 milyon 700 bin Euro, katsayı geliri ise 1 milyon 137 bin Euro... Trabzonspor, Play-Off’u geçmesi halinde 19 milyon Euro’nun üzerinde bir rakam kazanacak. Gruplarda her galibiyete 2.8 milyon Euro, beraberliğe de 930 bin Euro veriliyor.