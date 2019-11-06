UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, sakatlığı olan futbolculardan dolayı eksik kadro ile Rusya'ya gidecek.

Teknik direktör Hikmet Karaman'ın, 4 önemli ismi kadroya almadığı belirtildi. Bordo mavililerde Jose Sosa, Pereira, Obi Mikel ve Daniel Sturridge Krasnodar ile 7 Kasım 2019 Perşembe günü saat 20:55'te oynanacak maçın kadrosunda yer almayacak.

İşte Trabzonspor'un Krasnodar maçı kadrosu:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Kağan Moradaoğlu, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Ivanildo Fernandes, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Kerem Baykuş, Donis Avdijaj, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Fıratcan Üzüm, Alexander Sörloth, Muhammet Akpınar.