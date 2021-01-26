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SON DAKİKA! Trabzonspor'un kadrosu açıklandı! Abdülkadir Ömür sürprizi!

SON DAKİKA! Trabzonspor'un Başakşehir ile oynayacağı Süper Kupa maçının kadrosu açıklandı. Geçtiğimiz günlerde sakatlanan Abdülkadir Ömür de kafilede yer aldı.

26 Ocak 2021, Salı 16:13 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Trabzonspor'un kadrosu açıklandı! Abdülkadir Ömür sürprizi!

Trabzonspor, 27 Ocak Çarşamba (yarın) günü Başakşehir ile oynayacağı Süper Kupa maçı kadrosunu açıkladı. Bordo mavililerin kamp kadrosunda geçtiğimiz hafta oynanan Konyaspor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalacak olan genç futbolcu Abdülkadir Ömür de yer aldı.

iŞTE TRABZONSPOR'UN BAŞAKŞEHİR MAÇI KADROSU: 

Uğurcan, Erce, Arda, Kağan, Majid, Edgar, Hugo, Hüseyin, Ahmet Can, Atakan, Faruk Can, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Hakan, Berat, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Süleyman, Safa, Kerem, Lewis, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban, Djanin, Afobe


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