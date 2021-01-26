Trabzonspor, 27 Ocak Çarşamba (yarın) günü Başakşehir ile oynayacağı Süper Kupa maçı kadrosunu açıkladı. Bordo mavililerin kamp kadrosunda geçtiğimiz hafta oynanan Konyaspor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalacak olan genç futbolcu Abdülkadir Ömür de yer aldı.

iŞTE TRABZONSPOR'UN BAŞAKŞEHİR MAÇI KADROSU:

Uğurcan, Erce, Arda, Kağan, Majid, Edgar, Hugo, Hüseyin, Ahmet Can, Atakan, Faruk Can, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Hakan, Berat, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Süleyman, Safa, Kerem, Lewis, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban, Djanin, Afobe



