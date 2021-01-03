Trabzonspor'un tranfser gündeminde olan Berat Özdemir Gençlerbirliği'nin Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almadı. Bordo-Mavili kulübün Berat Özdemir transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Trabzonspor'un bu transfer için Gençlerbirliği'ne 2.5 milyon Euro ödeyeceği iddia ediliyordu. Berat Özdemir bu sezon Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 3 gollük performans sergilemişti.

Gençlerbirliği yöneticisi Mehmet Soylu da dün gece geç saatlerde kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımda transferin neticelendiğini duyurmuştu. Soylu, twitter'dan, "''Arkadaşlar Berat hakkında bilgi vereyim. Berat satıldı. 2.5 milyon euro bedel karşılığında. 1 milyon euro peşin. Kalan 1.5 milyon euro Mayıs’ta. %20 yetiştirme payımız olacak. Gelen para yabancı topçular üzerinden birilerinin cebine gidecek. Bizler iki maç yenince susacağız. Durum bu.'' şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Mustafa Kaplan: Berat'ın test sonucları sıkıntılı

Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulunan Mustafa Kaplan Berat'ın son durumuyla ilgili de konuştu... Kaplan, "Stancu, Ayite ve Ömürcan'ın sakatlıkları var. Matthias, Halil İbrahim ve Berat'ın test sonuçlarında sıkıntılar var, bazıları Hatayspor karşısılaşmasında aramızda olacak. Buradan puan ya da puanlarla ayrılarak camiamızı mutlu etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.