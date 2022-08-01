Süper Lig 'i şampiyon olarak tamamladıktan sonra yeni sezona da Süper Kupa zaferi ile başlayan Trabzonspor 'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Abdullah Avcı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ince eleyip sık dokuduğu transfer konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Bordo Mavili ekip, MLS Ligi ekiplerinden Los Angeles FC'de forma giyen 28 yaşındaki Kolombiyalı stoper Jesus Murillo'yu gündemine almıştı.

Tecrübeli futbolcudan Karadeniz temsilcisinin taraftarlarını heyecanlandıracak bir hamle geldi ve Trabzonspor'un sosyal medya hesabını takibe aldı. Bu yaşananlar kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.

MLS ekibinde Murillo bu sezon 19 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik katkıda bulundu. Kolombiyalı stoperin transfermarkt'ta günde piyasa değeri 2 milyon Euro olarak gözükmekte.



