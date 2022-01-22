Süper Lig 'in 23. haftasında lider Trabzonspor , deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde bordo mavililerin kamp kadrosu açıklandı.

Sakatlıklarından kurtulan Nwakaeme ve Hamsik maç kadrosuna dahil edildi. Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve Djaniny kadroda yer almadı. Cezaları bulunan Hüseyin Türkmen ve Yusuf Erdoğan da kamp kafilesinde olmayan isimler arasında yer aldı.

İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı kadrosu:

Uğurcan, Erce, Arda, Serkan, Peres, İsmail, Puchacz, Denswil, Hugo, Ahmet Can, Berat, Hamsik, Siopis, Cem, Dorukhan, Yunus, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Salih, Cornelius