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Son dakika! Trabzonspor'un Galatasaray maçı kadrosu belli oldu

Son dakika haberi... Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maç kadrosu belli oldu. Sakatlıklarından kurtulan Nwakaeme ve Hamsik kadroda yer aldı.

22 Ocak 2022, Cumartesi 16:23 Son Güncelleme:
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Son dakika! Trabzonspor'un Galatasaray maçı kadrosu belli oldu

Süper Lig 'in 23. haftasında lider Trabzonspor , deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde bordo mavililerin kamp kadrosu açıklandı. 

Sakatlıklarından kurtulan Nwakaeme ve Hamsik maç kadrosuna dahil edildi. Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve Djaniny kadroda yer almadı. Cezaları bulunan Hüseyin Türkmen ve Yusuf Erdoğan da kamp kafilesinde olmayan isimler arasında yer aldı.

İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı kadrosu:

Uğurcan, Erce, Arda, Serkan, Peres, İsmail, Puchacz, Denswil, Hugo, Ahmet Can, Berat, Hamsik, Siopis, Cem, Dorukhan, Yunus, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Salih, Cornelius

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