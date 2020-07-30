Son dakika haberi...Trabzonspor'un UEFA tarafından aldığı Avrupa Kupalarından bir yıl men cezasına yaptığı itirazı CAS tarafından reddedildiği duyuruldu. Trabzonspor'un Avrupa Kupalarına bir yıl katılamaması nedeniyle gelecek sezon ülkemizi temsil edecek takımların durumları değişti.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından yapılan açıklamada, "Tarafların yazılı savunmaları ve kanıtlar eşiğinde Trabzonspor'un 2019 yılı finansal tablosunda başa baş kuralına uymadığı tespit edilmiştir ve itiraz reddedilmiştir" ifadeleri yer aldı.

CAS'ın gerekçeli kararına göre Trabzonspor, 13 Haziran 2020 tarihinde daha önce verilen Avrupa kupalarından 1 yıl men kararının bozulması adına bir çağrıda bulundu. 16 Temmuz 2020'de taraflar video konferans ile dinlendikten sonra hızlandırılmış bir değerlendirme süreciyle Trabzonspor'un 2019 mali yılı için gerekli başabaş şartlarını karşılamadığı tespit edilerek itirazın reddedildiği belirtildi. 2019 mali yılı için gerekli koşullara uymayan Trabzonspor'un, 2020-21 veya 2021-22 sezonlarından birinde Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanırsa bu hakkı kullanamayacağına yönelik karar onanmış oldu.

İşte Avrupa Kupalarına katılacak takımlar:





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CAS tarafından yapılan açıklamanın İngilizce tam metni



