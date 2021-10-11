2022 Dünya Kupası H Grubu'nda Hırvatistan ile Slovakya karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleye Beşiktaş forması giyen Hırvat stoper Domagoj Vida ile Trabzonsorlu Slovak yıldız Marek Hamsik ilk 11'de başladı. Ancak karşılaşmanın 41. dakikasında Trabzonsporlular'ı endişelendiren bir an yaşandı.

Marek Hamsik kullanacağı korner öncesinde arka adalesinden sorun yaşadı ve kenara değişiklik işareti yapıldı. 34 yaşındaki süperstar oyundan alınırken yerine de eski bir Trabzonsporlu Matus Bero oyuna girdi.

Pazar günü Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor 'da bu durum moralleri son derece bozarken Hamsik'in net durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.



