Son dakika haberi... Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor, Uğurcan Çakır ve Stiven Plaza'nın sakatlıkları nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldıklarını açıkladı. Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada, "Süper Lig’de oynadığımız Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sağ bacak üst adalesinde ödem oluşan futbolcumuz Uğurcan Çakır ve sağ dizinde zorlamaya bağlı ağrı hisseden Stiven Plaza, Gaziantep FK ile oynayacağımız müsabakanın kadrosundan çıkartılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



