Transfer döneminin sonuna yaklaşırken Portekiz ekibi Sporting, kadrosundan birçok oyuncuyu göndermek istiyor. Bunlardan biri olan Tiago Ilori için çok sayıda teklif olmasına rağmen oyuncu hepsini reddetmiş durumda. Record gazetesinin bugünkü haberine göre ise oyuncuya teklif yapan takımlardan biri de Trabzonspor...

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında da kadrosuna katmak istediği Tiago Ilori için Portekiz ekibine bir kiralama teklifi sunduğu belirtilirken Hamburg ve Feyenoord'un da oyuncuyu kadrolarına katmak istedikleri aktarılıyor. Teklifler hala geçerliliğini korusa da Ilori'nin şimdilik gelen tüm tekliflere 'hayır' dediği belirtilmekte.

Sporting, teknik direktör Ruben Amorim'in yeni sezon planlarında yer almayan oyuncuyla yollarını ayırmak adına kararlı. Bu durumda şimdilik tekliflere 'hayır' cevabını veren Ilori'nin transfer döneminin bitimine kadar ayrılma kararı alabileceği belirtilmekte. Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibinden Ivanildo Fernandes'i kiralayan Trabzonspor, Portekiz kulübüyle olan ilişkileri sayesinde Ilori transferini de bitirmek istiyor.

Sporting altyapısından yetişen 27 yaşındaki stoper, 2013'te 7.5 milyon Euro karşılığında Liverpool'a gitmiş sonrasında ise 2019'da yine 2.4 milyon Euro karşılığında bu kez Reading'ten Sporting'e geri dönmüştü.