Süper Lig 'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor , Akyazı'da zeminin ağır hasarlı olması nedeniyle Altay maçını 14 Mayıs Cumartesi günü Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynamak için TFF'ye resmi başvurusunu yaptı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile oynanan maçın ardından şampiyonluğunu ilan eden Bordo Mavili ekibin taraftarları stadyum zeminine inmiş ve şampiyonluğu doyasıya kutlamışlardı. Ancak bu kutlamalar sırasında Akyazı'da zeminin ağır hasarlı olduğu öğrenildi.

Trabzonspor'un bu girişimde bulunmasının nedeni olarak ise 'Bize her yer Trabzon' mesajını vermek istemesi olduğu aktarıldı.

Gelen bilgilere göre Şampiyon Trabzonspor'un kupa töreni, TFF'nin onaylaması halinde Şanlıurfa'daki maçın ertesi günü, pazar akşamı Akyazı'da olacak.

FANATİK saatler öncesinde resmi başvurunun yapıldığını duyururken, Trabzonspor'dan da konuyla ilgili resmi açıklama geldi. İşte o açıklama:

"Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu’nda şampiyonluğumuzu ilan ettiğimiz Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması sonrası Medical Park Stadyumu’nun gerek zemininde gerekse teknik ve fiziki altyapı şartlarında müsabaka oynanmasını engelleyecek ağır tahribat oluştuğu tespit edilmiştir.

Mevcut tespitlerimiz değerlendirildiğinde, 37. haftada kendi sahamızda oynayacağımız Altay müsabakasının, sahamızda oynanmasının, sporcu sağlığını ciddi derecede tehlikeye sokabileceği, futbolumuzun görsel açıdan kötü bir görüntüye yol açılarak marka değerine ciddi zarar verilebileceği, maçın yayın, reklam vb. süreçlerinin sağlıklı işleyemeyeceği gibi tehlikelerin yaşanabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Bu doğrultuda Altay karşılaşmasının 14 Mayıs, Cumartesi günü Şanlıurfa GAP Stadyumu’nda oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurular gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Spor Toto Süper Lig 2021 – 2022 Sezonu kupa töreninin ise 15 Mayıs, Pazar günü Trabzon Medical Park Stadyumu’nda yapılması için yine Türkiye Futbol Federasyonu’na gerekli başvurular yapılmıştır."

Safa Can Konuksever





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