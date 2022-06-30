Sağ stoper transferinde haftalardır pek çok isimle görüşme halinde olan Fırtına, Chancel Mbemba için de masada... İlk olarak geçtiğimiz sezonun devre arasında gündeme gelen 27 yaşındaki Kongolu savunmacı, artık boşta. Porto ile kontratı biten Mbemba’nın talibi fazla olsa da yüksek maaş beklentisi nedeniyle henüz bir kulüple anlaşabilmiş değil. O Jogo’nun haberine göre; Porto, Mbemba’yı takımda tutmak istiyor, fakat haftalardır süren görüşmelerde taraflar uzlaşamadı. Portekiz deviyle mukavelesi sona eren Mbemba’nın, 3 milyon Euro’luk maaş isteği olduğu belirtilirken, yıldız stoperin taleplerini karşılamaya en yakın kulübün Trabzonspor olduğu yazıldı.

Değeri 17 milyon Euro

Kariyerinde Anderlecht, Newcastle gibi kulüpler olan Mbemba’nın piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor. Demokratik Kongo Milli Takımı’nda kaptanlık yapan ve 66 kez formayı terleten 1.82 boyundaki yıldız stoper, geçen sezon Porto’da şampiyonluk yaşadı.

46 maçta oynadı

İstikrarlı performansıyla öne çıkan Mbemba, son 3 sezonda Porto’da 40 maçın altına düşmedi. Geçtiğimiz yıl ise tüm kulvarlarda 46 karşılaşmada görev yapan 27 yaşındaki savunmacı, 2 gol attı. Teknik direktör Abdullah Avcı, ocak ayından beri takip ettiği Mbemba konusunda yönetimden müjdeli haber bekliyor.

Chancel Mbemba Künyesi

Adı: Chancel Mbemba

D.Tarihi: 08.08.1994

D.Yeri: Kinshasa

Ülkesi: Demokratik Kongo

Boy: 1.82

Mevki: Stoper

Ayak: Sağ

Kulübü: Porto

Kontrat: 30.06.2022

Oynadığı takımlar: Newcastle, Anderlecht

Milli takım: D.Kongo (66 maç, 4 gol)