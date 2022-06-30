Son dakika Trabzonspor'dan stopere Mbemba hamlesi
Portekiz basını, 27 yaşındaki yıldız stoperin taleplerini karşılamaya en yakın kulübün Trabzonspor olduğunu yazdı. Porto ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşamayan ve bonservisi elinde olan Mbemba, ocak ayından beri Abdullah Avcı’nın radarında.
Sağ stoper transferinde haftalardır pek çok isimle görüşme halinde olan Fırtına, Chancel Mbemba için de masada... İlk olarak geçtiğimiz sezonun devre arasında gündeme gelen 27 yaşındaki Kongolu savunmacı, artık boşta. Porto ile kontratı biten Mbemba’nın talibi fazla olsa da yüksek maaş beklentisi nedeniyle henüz bir kulüple anlaşabilmiş değil. O Jogo’nun haberine göre; Porto, Mbemba’yı takımda tutmak istiyor, fakat haftalardır süren görüşmelerde taraflar uzlaşamadı. Portekiz deviyle mukavelesi sona eren Mbemba’nın, 3 milyon Euro’luk maaş isteği olduğu belirtilirken, yıldız stoperin taleplerini karşılamaya en yakın kulübün Trabzonspor olduğu yazıldı.
Değeri 17 milyon Euro
Kariyerinde Anderlecht, Newcastle gibi kulüpler olan Mbemba’nın piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor. Demokratik Kongo Milli Takımı’nda kaptanlık yapan ve 66 kez formayı terleten 1.82 boyundaki yıldız stoper, geçen sezon Porto’da şampiyonluk yaşadı.
46 maçta oynadı
İstikrarlı performansıyla öne çıkan Mbemba, son 3 sezonda Porto’da 40 maçın altına düşmedi. Geçtiğimiz yıl ise tüm kulvarlarda 46 karşılaşmada görev yapan 27 yaşındaki savunmacı, 2 gol attı. Teknik direktör Abdullah Avcı, ocak ayından beri takip ettiği Mbemba konusunda yönetimden müjdeli haber bekliyor.
Chancel Mbemba Künyesi
Adı: Chancel Mbemba
D.Tarihi: 08.08.1994
D.Yeri: Kinshasa
Ülkesi: Demokratik Kongo
Boy: 1.82
Mevki: Stoper
Ayak: Sağ
Kulübü: Porto
Kontrat: 30.06.2022
Oynadığı takımlar: Newcastle, Anderlecht
Milli takım: D.Kongo (66 maç, 4 gol)