Trabzonspor ’da geride kalan 8 haftalık periyotta en aksayan bölge; sol bek. İsmail Köybaşı bir türlü istenen seviyeye ulaşamazken, devre arası transferinde savunmanın soluna takviye yapılması düşünülüyor.

Yaz döneminde listede olan Luca Pellegrini, Domagoj Bradaric’in yanı sıra Irakli Azarovi hâlâ radarda. Juventus forması giyen 22 yaşındaki Pellegrini, Serie A’da 1 maçta şans buldu, 58 dakika oynadı. Lille’in 1999 doğumlu sol beki Bradaric de toplam 32 dakika forma giyebildi.

Bu isimler için Ocak ayında yeniden girişimler olacak. Ayrıca Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi, listeye farklı oyuncular eklemek adına çalışmalarını sürdürüyor.







