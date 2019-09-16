Trabzonspor'un devre arasında Sporting Lizbon'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ivanildo Fernandes'in sakatlandığı açıklandı.
İşte Trabzonspor'un yaptığı açıklama...
Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Ivanildo Fernandes’in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yaşar Kibar Güven, Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ivanildo Fernandes‘in bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ adduktör kas grubunda yaralanma tespit edildiğini ve 2 ile 4 hafta arasında sahalara dönmesinin beklendiğini ifade etti.