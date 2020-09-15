Son dakika haberi... Trabzonspor, Beşiktaş ile oynadığı maçta sakatlanan iki futbolcusu Caleb Ekuban ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağlık durumuyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Bordo mavililerde kulüp doktoru Hakan Çelik'ten yapılan açıklamada "Beşiktaş maçında sağ baldırına aldığı darbe sonrası oyundan alınan futbolcumuz Kamil Ahmet Çörekçi'nin yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde birinci derece kas yaralanması ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Yine Beşiktaş maçında sağ kalçasına aldığı darbe sonucu sakatlanıp oyundan alınan Caleb Ekuban'nın yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde uyluk dış rotator kasında kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.







