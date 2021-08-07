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Son dakika | Trabzonspor'dan KAP'a Caleb Ekuban açıklaması

Son dakika haberi... Trabzonspor, Ganalı hücum oyuncusu Caleb Ekuban’ın Serie A ekibi Genoa’ya 2.1 milyon Euro karşılığında transfer olduğunu KAP’a bildirdi.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 19:04 Son Güncelleme:
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Son dakika | Trabzonspor'dan KAP'a Caleb Ekuban açıklaması

Kontratının bitimine 1 yıl kala kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen ve sezon kampına geç katılan Caleb Ekuban'ın Trabzonspor macerası resmen sona erdi. Karadeniz temsilcisi, Ganalı hücum oyuncusunun Serie A ekibi Genoa’ya 2.1 milyon Euro karşılığında transfer olduğunu KAP’a bildirdi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın, 300.000.-EUR tutarındaki bonuslar dahil toplam 2.100.000.-EUR karşılığında Genoa kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.''  ifadelerine yer verildi.


https://www.instagram.com/p/CSR38EzIX6v/?utm_medium=copy_link


Trabzonspor'un 2018'de Leeds United'dan kiraladığı, 2019'da 1 milyon Euro karşılığında bonservisini aldığını Caleb Ekuban, Bordo Mavili formayla çıktığı 103 maçta 29 gol, 18 asistle skora katkı sağladı.


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