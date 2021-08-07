Kontratının bitimine 1 yıl kala kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen ve sezon kampına geç katılan Caleb Ekuban'ın Trabzonspor macerası resmen sona erdi. Karadeniz temsilcisi, Ganalı hücum oyuncusunun Serie A ekibi Genoa’ya 2.1 milyon Euro karşılığında transfer olduğunu KAP’a bildirdi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın, 300.000.-EUR tutarındaki bonuslar dahil toplam 2.100.000.-EUR karşılığında Genoa kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.'' ifadelerine yer verildi.









Trabzonspor'un 2018'de Leeds United'dan kiraladığı, 2019'da 1 milyon Euro karşılığında bonservisini aldığını Caleb Ekuban, Bordo Mavili formayla çıktığı 103 maçta 29 gol, 18 asistle skora katkı sağladı.





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