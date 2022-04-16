Son dakika! Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen’in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Karagümrük ile 1-1'lik skorla berabere kalan Trabzonspor'da maç içerisinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Hüseyin Türkmen’in durumu netlik kazandı. Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, konuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Trabzonspor , dün oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Hüseyin Türkmen'in sağ rektus femoris kasında ikinci derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Karagümrük maçında sakatlanan Hüseyin Türkmen’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, “Dün oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında sağ üst adalesinden sakatlanan Hüseyin Türkmen’in bugün çekilen MR’ında sağ rektus femoris kasında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.