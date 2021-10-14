Trabzonspor 'dan son dakika Marek Hamsik'in durumuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada yıldız futbolcunun çekilen MR'ında gerileme ve ödem tespit edildiği duyuruldu. Hamsik'in Fenerbahçe maçında forma giymesi beklenmiyor.

Trabzonspor'un yaptığı açıklama...

Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Marek Hamsik’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yaşar Kibar Güven, “Hafta içi Slovakya milli takımıyla oynadığı müsabakada sakatlanan Marek Hamsik’in bugün çekilen MR’ında sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir” dedi.