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Son dakika! Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oldukça sert açıklamalarda bulunmasının ardından Trabzonspor sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi. Bordo Mavili ekip şampiyonluk kutlamalarıyla özdeşleşen sevinç videosunu paylaşırken, "Keyfimiz çok yerinde! #İnadıylaŞampiyon" ifadelerini kullandı.

03 Mayıs 2022, Salı 17:37 Son Güncelleme:
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Son dakika! Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderme

Süper Lig 'de 35. hafta geride kalırken Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile oynadığı maçın ardından şampiyonluğunu ilan etmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gündeminde ise Bordo Mavili ekibin şampiyonluk kutlamalarında yaşananlar vardı. 

Ali Koç'un oldukça sert açıklamalarda bulunmasının ardından Trabzonspor sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi. Bordo Mavili ekip şampiyonluk kutlamalarıyla özdeşleşen sevinç videosunu paylaşırken, "Keyfimiz çok yerinde! #İnadıylaŞampiyon" ifadelerini kullandı. 


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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sert tepki! "Çirkin görüntüler, hadsizlik, şımarıklık..."


Ali Koç ne demişti?

Sarı Lacivertli kulübün başkanı açıklamalarında "Cumartesi gecesi tanık olduğumuz çirkin görüntüler, hadsizlik, şımarıklık, kural tanımazlık, çekinmemek, ülke değerlerini dahi bir şampiyonluk ve kutlama adına ayaklar altına almak, Fenerbahçelilerin mücadele etmesi gereken konuma gelmiştir." ifadelerini kullanmıştı. 



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