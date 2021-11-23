Trabzonspor , Erce Kardeşler’in bugün çekilen MR’ında sağ hamstring yapışma yerinde birinci derece yaralanma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
Trabzonspor açıklama yaptı...
Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, kalecimiz Erce Kardeşler’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu
Hakan Çelik, “Dün oynadığımız müsabaka öncesi sağ uyluk arka adalesinde yaşadığı gerilme nedeniyle kadrodan çıkartılan Erce Kardeşler’in bugün çekilen MR’ında sağ hamstring yapışma yerinde birinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.