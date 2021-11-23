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Son dakika - Trabzonspor'dan Erce Kardeşler açıklaması

Trabzonspor, Erce Kardeşler’in bugün çekilen MR’ında sağ hamstring yapışma yerinde birinci derece yaralanma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

23 Kasım 2021, Salı 13:03 Son Güncelleme:
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Son dakika - Trabzonspor'dan Erce Kardeşler açıklaması

Trabzonspor , Erce Kardeşler’in bugün çekilen MR’ında sağ hamstring yapışma yerinde birinci derece yaralanma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Trabzonspor açıklama yaptı...

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, kalecimiz Erce Kardeşler’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu

Hakan Çelik, “Dün oynadığımız müsabaka öncesi sağ uyluk arka adalesinde yaşadığı gerilme nedeniyle kadrodan çıkartılan Erce Kardeşler’in bugün çekilen MR’ında sağ hamstring yapışma yerinde birinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.

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