Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor, Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny için harekete geçti. 28 yaşındaki orta sahanın ismi daha önce de bordo-mavili takımla anılmış ancak resmi olarak harekete geçilmemişti. Eddie Newton'ı teknik direktörlüğe getiren bordomavililer, transferler için de girişimlere başladı.

36 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ

Fırtına geçen sezon Beşiktaş'ta 27 lig, 6 Avrupa ve 3 de Türkiye Kupası olmak üzere 36 karşılaşmaya çıkan, 1 gol 4 asistle oynayan yıldız futbolcu için bonservisini elinde bulunduran Arsenal'in kapısını çaldı. Hem İngiliz ekibi hem de Mısırlı futbolcuya tekliflerini sunan Trabzon cevap bekliyor. Beşiktaş da Elneny'yi yeniden kiralamak istiyor.