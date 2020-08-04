Son dakika | Trabzonspor'dan Elneny bombası!

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Elneny'yi talip oldu. Siyah-beyazlı takımın da bir sene daha kiralamak istediği 28 yaşındaki oyuncu ve kulübüyle ilk teması kuran bordo-mavililer, Arsenal'den cevap bekliyor.

04 Ağustos 2020, Salı 09:46 Son Güncelleme:
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Son dakika | Trabzonspor'dan Elneny bombası!

Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor, Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny için harekete geçti. 28 yaşındaki orta sahanın ismi daha önce de bordo-mavili takımla anılmış ancak resmi olarak harekete geçilmemişti. Eddie Newton'ı teknik direktörlüğe getiren bordomavililer, transferler için de girişimlere başladı.

36 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ

Fırtına geçen sezon Beşiktaş'ta 27 lig, 6 Avrupa ve 3 de Türkiye Kupası olmak üzere 36 karşılaşmaya çıkan, 1 gol 4 asistle oynayan yıldız futbolcu için bonservisini elinde bulunduran Arsenal'in kapısını çaldı. Hem İngiliz ekibi hem de Mısırlı futbolcuya tekliflerini sunan Trabzon cevap bekliyor. Beşiktaş da Elneny'yi yeniden kiralamak istiyor.

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