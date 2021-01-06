Trabzonspor'da hareketli saatler... Karagümrük galibiyeti sonrası Abdullah Avcı’nın, “Başkan ve yönetim yoğun şekilde çalışıyor” sözleri dikkat çekerken, Trabzonspor ilk imzayı Gençlerbirliği'nin yıldızı Berat Özdemir'e attırdı. Çalışmalar son sürat devam ederken, İngiltere'den bomba bir iddia ortaya atıldı. Sky Sports, Trabzonspor'un Tottenham'ın tecrübeli sol beki Danny Rose ile ilgilendiğini duyurdu. Londra ekibinin Rose'un Trabzonspor'a transferine sıcak baktığı ve ilerleyen günlerde somut gelişmelerin olabileceği aktarıldı.

Haziran 2021'e kadar Tottenham ile sözleşmesi bulunan Rose, A takım kadrosunda yer almıyor. Bu sezon sadece U23 Takımı'nda 2 maça çıkabilen 30 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı Rose'un güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Tottenham'ın 2007 yılında Leeds United'dan kadrosuna kattığı Rose, bugüne kadar İngiltere Milli Takımı'nda 29 maçta görev yaptı. Profesyonel kariyerinde 283 maça çıkan tecrübeli oyuncu 11 gol attı, 16 asist yaptı.









'Futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum'

Nisan 2019'da İngiltere Milli Takım formasıyla Karadağ karşılaşmasında rakip takımın bazı taraftarları tarafından ırkçılığa maruz kalan Danny Rose, sert açıklamalarda bulunmuştu. Karadağ'da ırkçı saldırıya maruz kalan isimlerden olan Tottenham'ın yıldızı Danny Rose, futbolu bırakmak için can attığını söyledi. Irkçılığa maruz kaldığından dolayı futbolu bırakmak istediğini söyleyen Rose, ''Artık dört, beş ya da altı yılım kaldı. Futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum. Futbolun içinde çok fazla politika var. Canıma tak etti! Kalan yıllarımda futboldan keyif almak istiyorum ve emekli olmak için can atıyorum'' şeklinde konuşmuştu.

Irkçılığa verilen cezaların yetersiz olduğuna da dikkat çeken deneyimli futbolcu, ''Cezalar yetersizse ne yapabilirsiniz ki? Benim teknik direktörüm Burnley maçında hakemle tartıştığı için iki maç ceza aldı. Fakat bir ülke, ırkçılığa rağmen küçük bir para cezasına çarptırılıyor. Bu durum üzücü'' demişti.