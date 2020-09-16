Trabzonspor, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen son isim Rus oyuncu Daler Kuzyaev oldu. Calcio Atalanta'nın özel haberine göre İtalyan ekibi Atalanta'nın da istediği oyuncu için Trabzonspor'un bir teklif yaptığı aktarıldı.

Bir dönem ismi Beşiktaş ile de anılan Rus oyuncu için Atalanta ve Trabzonspor'un yanı sıra Alaves, Southampton ve Valencia'nın da teklifte bulundukları belirtilmekte.

27 yaşındaki merkez orta saha, 2017'de 4 milyon Euro karşılığında Akhmat Grozny'den Zenit'e transfer olduktan sonra bu yaz sözleşmesinin bitmesi ile serbest kalmıştı. Kuzyaev, bugüne kadar Rusya Milli Takımı forması ile de 23 maça çıkmayı başardı.







