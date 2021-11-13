Süper Lig 'de zirvenin sahibi Trabzonspor 'da devre arası transferi için de çalışmalar başladı. Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Gervinho'nun yerini doldurmak isteyen bordo-mavililer, ellerindeki listeden bir isimde karar kıldı: Cristian Tello... Sezon başında da gündeme gelen İspanyol futbolcu, bonservise yüzde 50 ortak olan Barcelona'dan kaynaklı maliyet sorunları nedeniyle transfer edilememişti. Ancak, 30 yaşındaki oyuncunun Real Betis ile sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasını avantaj olarak gören Fırtına, bu sefer ara transferde imzayı attırmayı hedefliyor.

FAZLA OYNAYAMADIĞI İÇİN AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da her iki kanatta da oynayabilen Tello'yu ısrarla istediği öğrenildi. Bu sezon Real Betis'te fazla şans bulamayan İspanyol futbolcunun da artık ayrılık fikrine sıcak baktığı ifade edildi. Bordo-mavili yönetim tarafından yetkilendirilecek bir menajer İspanya'ya giderek önce Real Betis, sonra da Barcelona ile ön görüşme yapacak ve ardından oyuncuyla bir araya gelecek. Bu üçlü temastan sonra da yetkili menajerin raporuna göre bordo-mavililer harekete geçecek.

TELLO KİMDİR?

Futbola 11 yaşında başlayan Tello. 2010'da Barcelona B takımına geçti. 2011'de ilk kez Barcelona A Takımı forması giyen İspanyol sol açık, 2014-16'da Porto, 2016-17'de ise Fiorentina'ya kiralandı. 2017'de bonservisinin %50'si ile Real Betis'e satılan Tello, kariyeri boyunca 389 maçta 66 gol attı.

Kaynak: Sabah