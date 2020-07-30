Son dakika...Trabzonspor, UEFA tarafında verilen bir yıllık Avrupa Kupalarından men cezasını CAS'a taşımıştı. CAS tarafından itiraz reddedildi. Bordo-mavili kulüp, gerekçeli kararın incelendiğini ve bunun üzerine gerekli bilgilendirmenin yapılacağını duyurdu

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

UEFA’nın 3 Haziran 2020 tarihinde vermiş olduğu “Avrupa kupalarından 1 yıl süreyle men” kararı kulübümüzce 13 Haziran 2020 tarihinde CAS nezdinde temyiz edilmişti.

CAS’ın bugün resmi internet sitesinden duyurduğu ve tüm kamuoyu ile aynı anda öğrendiğimiz kararına göre başvurumuz kabul edilmemiş; UEFA’nın aleyhimize vermiş olduğu karar onanmıştır.

CAS’ın internet sitesindeki söz konusu açıklamadan 2,5 saat sonra kulübümüze ilettiği 45 sayfalık gerekçeli karar avukatlarımız tarafından incelenmektedir. Bu incelemenin ardından kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.