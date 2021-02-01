Trabzonspor'dan ayrılan Pereira, Sporting'e ile 6 aylık sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu sezon sonu Sporting'de futbolu bırakacak ve takımda antrenörlüğü başlayacak. Yarın da Trabzon'dan özel uçakla Portekiz'e gidecek.

Daha önce iki kez Sporting Lizbon forması giyen Joao Pereira'ya Erzurumspor da talip olmuştu ancak oyuncu tercihini eski kulübünden yana kullandı.

Son 3.5 sezondur Trabzonspor forması giyen Pereira kısa süre önce Bordo-Mavili kulüple anlaşmasını sonlandırmıştı.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL