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Son dakika Trabzonspor'dan ayrılan Pereira Sporting'e transfer oldu!

Trabzonspor ile devre arasında yollarını ayıran Pereira Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a transfer oldu. 36 yaşındaki futbolcu eski kulübüyle 6 aylık sözleşme imzaladı.

01 Şubat 2021, Pazartesi 13:42 Son Güncelleme:
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Son dakika Trabzonspor'dan ayrılan Pereira Sporting'e transfer oldu!

Trabzonspor'dan ayrılan Pereira, Sporting'e ile 6 aylık sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu sezon sonu Sporting'de futbolu bırakacak ve takımda antrenörlüğü başlayacak. Yarın da Trabzon'dan özel uçakla Portekiz'e gidecek.

Daha önce iki kez Sporting Lizbon forması giyen Joao Pereira'ya Erzurumspor da talip olmuştu ancak oyuncu tercihini eski kulübünden yana kullandı.

Son 3.5 sezondur Trabzonspor forması giyen Pereira kısa süre önce Bordo-Mavili kulüple anlaşmasını sonlandırmıştı.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL

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