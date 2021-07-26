Geçen sezon Djaniny ve Afobe forvet ikilisiyle sezona başlayan Trabzonspor , üretkenliği bir türlü sağlayamamıştı. Bu sene Gervinho ve Marek Hamsik'in takıma katılmasıyla çehre değiştiren bordo mavililer santrafor transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Sabah Gazetesi muhabiri Yunus Emre Sel, Ukraynalı golcü Artem Dovbky için resmi işlemlerin başlayacağını açıkladı!

Trabzonspor yönetimi, listesinde ilk sırada yer alan Ukraynalı forvet Artem Dovbyk için resmi işlemleri başlatıyor. Teknik ekip ve futbolcu izleme komitesinin hakkında olumlu rapor verdiği 24 yaşındaki santrfor için bir teklif paketi hazırlayan bordo-mavililerin, bu hafta içinde SK Dnipro-1 Kulübü'ne başvuruda bulunacağı öğrenildi.

Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev'in de ilgilendiği oyuncunun transferinde geride kalmak istemeyen Karadeniz ekibinin, sunacağı rakamı çok yüksek tutmaması bekleniyor.

Yönetim transferle uğraşırken, 1.89'luk golcü de Trabzonspor taraftarlarının kendisiyle ilgili yaptığı görsel ve videoları da yakından takip ediyor.

EURO 2020'DE GOL ATMIŞTI!

EURO 2020'de İsveç maçında sonradan oyuna giren ve attığı golle dikkat çeken Dovbyk, geçtiğimiz sezon 27 karşılaşmada 10 kez fileleri havalandırmayı başardı.

SÖRLOTH İLE İLETİŞİM SÜRÜYOR!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer gündemlerinde yer alan Sörloth ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Norveçli yıldız için kulübü Leipzig'in vereceği kararı beklediklerini kaydeden Başkan Ağaoğlu, "Bunu sürekli söylemek zorunda kalıyorum ancak kulübüyle sözleşmesi olan bir oyuncu için şu an bizim söylemde bulunmamız doğru olmaz. Onlar kararını versin, biz de değerlendirmemizi yapacağız. Sörloth bizimle önemli bir seviyeye gelmiş, değerli bir oyuncu" dedi.

Bu arada bordo-mavililer, Alman kulübündeki kaderi hazırlık maçları sonrasında belli olacak oyuncu için transfer önceliğine sahip. (Sabah)



