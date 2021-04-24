SON DAKİKA | Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak kararı
Trabzonspor, Galatasaray karşılaşmasındaki disiplinsiz davranışları nedeniyle teknik heyetin raporu doğrultusunda Abdulkadir Parmak'ın süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına karar verildiğini açıkladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelirken 1-1 sona eren maçtaki tavırları nedeniyle Abdulkadir Parmak'ın durumu merak ediliyordu. Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ın durumuna ilişkin açıklama yaparken oyuncunun süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
İşte Trabzonspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklama:
"Profesyonel oyuncumuz Abdülkadir Parmak’ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"
26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon trabzonspor formasıyla 23'ü ilk 11'de olmak üzere 26 Süper Lig maçında forma giymişti.