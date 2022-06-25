Sol kanat transferinde önceliğini Trezeguet’ye veren Trabzonspor , Mısırlı yıldızın menaceriyle pazarlık halinde. Bordo- Mavililer, bonuslar dahil 2 milyon Euro’luk yıllık ücreti gözden çıkartırken, 27 yaşındaki oyuncunun beklentisi biraz daha fazla. Bonservis olarak konuşulan rakam ise 3.5 milyon Euro civarında. Trezeguet cephesinde görüşmeler devam ederken, listede başka isimler de bulunuyor. Bu oyunculardan birinin Matias Vargas olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor’da kiralık olarak forma giyen Arjantinli futbolcu, 36 lig maçında 5 gol atarken, 14 asist yaptı. Espanyol’a geri dönen 25 yaşındaki hücumcu, sol kanadın yanı sıra forvet arkası ve sağ kenarda da görev yapıyor.

Espanyol’a geri döndü

Geçtiğimiz sezonki performansıyla Süper Lig ’e damga vuran Vargas’ın, La Liga ekibiyle 2024’e kadar kontratı bulunuyor. Bordo- Mavililer’in oyuncuyla ilgili maliyet araştırması yaptığı öğrenilirken, Vargas’ın adı daha önce Başakşehir ve Galatasaray ’la da anılmıştı. Espanyol’un kiralama yerine, direkt satış opsiyonuna sıcak baktığı belirtildi.

Matias Vargas, kiralık oynadığı Adana Demirspor’da 5 gol atarken, 14 asist yaptı. Arjantinli yıldız, frikik golleriyle de ligde fark yarattı.