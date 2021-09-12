Süper Lig 'in dördüncü haftasında Trabzonspor , sahasında ağırladığı Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Uğurcani, "Maça hiç istediğimiz gibi başlayamadık açıkçası. 30-35 dakika kötü oynayıp golleri de yedik. Sonrasında toparlayıp ilk yarı bitmeden golü de attık. Bu bizim için önemliydi. 2-0'dan 2-2'yi yakalamak önemli. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Mücadele ettik sahada. 1 puan değerli" ifadelerini kullandı.

Oyundan çıkarken tribünlerin tepkisini gören Abdülkadir Ömür hakkında da konuşan Uğurcan, "Abdülkadir Ömür, oyundan çıkarken tribünden istenmeyen sesler oldu. Ben doğru bulmuyorum açıkçası. Taraftara da alkışlamaları için hareket de yaptım. Sorun yok. Arkadaşlarımız öbür maçta elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaktır" dedi.







