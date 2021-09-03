Trabzonspor ’da transfer bitmiyor... Gervinho, Hamsik, Peres, Cornelius, Siopis, Koita ve Denswil’in yanı sıra Dorukhan ile İsmail Köybaşı’nı renklerine bağlayan Bordo-Mavililer, 8 Eylül’e kadar en az 1 takviye daha yapmayı planlıyor.

Mert Müldür defteri açıldı...

Öncelikle sol bek için çalışmalarını yürüten Fırtına’da, Mert Müldür defteri yeniden açıldı. 22 yaşındaki milli oyuncunun transferi zor olsa da Fırtına kiralama formülü üzerinden Sassuolo’yu ikna edebilirse, oyuncuyu getirecek. Savunmanın soluna bir diğer aday Gürcistan’dan Levan Kharabadze. Dinamo Tiflis forması giyen 21 yaşındaki oyuncu için girişimler başladı. Karadeniz ekibi, kanat transferinde ise tamamen yerli isimler üzerinden ilerliyor. Gökdeniz Bayrakdar konusunda nabız yoklayan Trabzonspor, takas artı para formülü ile görüşmelerde mesafe katetmeye çalışıyor. Antalyaspor, 19 yaşındaki yıldız için son olarak 3.5 milyon Euro istemişti.

Parmak’a karşılık Efecan

Gündemdeki bir diğer oyuncu ise Efecan Karaca. Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor’un kapısından dönen milli oyuncu için tekrar harekete geçme düşüncesi var. Abdullah Avcı’nın çok beğendiği Efecan’ın kulübüyle 1 yıl kontratı kaldı. Alanyaspor da Trabzonspor’dan Abdulkadir Parmak’ı istiyor. Dolayısıyla takas konusu gündeme gelebilir.