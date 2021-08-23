Transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Bordo- Mavililer, 7 Eylül’e kadar mutlaka kaliteli bir stoperi kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda pek çok isimle temas kuran Trabzonspor ’d a Simon Deli öne çıkarken, gündemde yerli bir oyuncu daha var: Mert Çetin. Geçtiğimiz haftalarda da gündeme gelen 24 yaşındaki savunmacı için tekrar nabız yoklanacak. Kiralık forma giydiği Hellas Verona’da şans bulamayan Mert, daha önce Trabzonspor’un ilgisine sıcak bakmıştı. Ancak bonservis probleminin çözülmesini istemişti. Verona ise o süreçte, oyuncuyu kadroda tutmayı düşündüklerini söylemişti. Karadeniz ekibi Mert Çetin için yeniden devreye girecek.

Roma 3 milyona almıştı

Bonservisi Roma’da olan başarılı futbolcu için öncelikle kiralık sözleşmesinin bulunduğu Hellas Verona’nın ikna edilmesi gerekiyor. Bordo-Mavililer, oyuncunun şartlarını öğrendikten sonra daha somut çalışmalara başlayacak. 2019’d a 3 milyon Euro karşılığında Gençlerbirliği’nden Roma’ya transfer olan Mert Çetin, A Milli Takım formasını da 2 kez terletmişti.