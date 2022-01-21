Jean Kouassi, Edin Visca, Tymoteusz Puchacz ve Yusuf Erdoğan’ı alarak transferde şov yapan Trabzonspor , gaz kesmiyor... Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Altınordu ile Enis Destan'ın transferi için bir süredir görüşme halinde olan Fırtına, mutlu sona ulaştı. Bonservis olarak yaklaşık 700 bin Euro ödenmesi beklenirken, sonraki satıştan pay maddesi de olacak.

Ümit Milli Takım 'da da görev alan genç golcü, Altınordu'da ilk yarının son haftalarında kadro dışı kaldıktan sonra affedilerek takıma dönmüştü.

Karadeniz ekibinin yaklaşık 700 bin Euro bonservis ödeyeceği öğrenilirken, kısa sürede KAP açıklaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezondan bu yana pek çok Avrupa kulübünün de radarında bulunan Enis Destan, Trabzonspor’un hem geleceğe yönelik yatırımı olacak hem de hücum rotasyonunu genişletecek. Abdullah Avcı, daha önce Altınordu’dan Cengiz Ünder’i Başakşehir’e getirmiş ve 1 sene sonra yaklaşık 15 milyon Euro’ya yıldız oyuncu Roma’ya gitmişti.

Safa Can Konuksever / Fanatik Özel







