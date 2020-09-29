Şu ana kadar 8 oyuncuyu renklerine bağlayan ancak stoper transferini sona bırakan Trabzonspor Yönetimi, 5 Ekim’e kadar bu işi mutlaka çözmek istiyor. Vitor Hugo transferinin son anda rafa kaldırılmasının ardından gündemdeki 1 numaralı isim Erik Sviatchenko... Midtjylland’ın kaptanı için haftalardır temaslar sürüyor. Oyuncu, yeni bir maceraya sıcak bakıyor ancak kulübü işi uzattıkça uzatıyor. 2.5 milyon Euro serbest kalma bedeli olan 28 yaşındaki savunmacı için 2 milyon Euro bonservis talep eden Danimarka kulübüne, Bordo- Mavililer son olarak 1.7 milyon Euro teklif etmişti. Kıran kırana pazarlıklar devam ederken, eğer taraflar uzlaşma sağlayamazsa Trabzonspor Yönetimi direkt 2.5 milyon Euro’luk maddeyi kullanarak oyuncuyu almayı düşünüyor.

Oyuncu da bırakmak istemedi

Bu transferde kritik gün ise yarın. Öyle ki Midtjylland, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 0-0’ın rövanşında evinde Slavia Prag ile karşılaşacak. Kırmızı-Beyazlılar, bu maçın ardından Trabzonspor’a net bir cevap vereceklerini söylemişti. Eğer Midtjylland elenirse, Fırtına’nın transferde işi daha da kolaylaşacak. Sviatchenko da kaptan olduğu için bu kritik maçta takımı yalnız bırakamayacağını Trabzonspor’a iletmişti.