Trabzonspor , eski golcüsü Alexander Sörloth'u geri getirmek için Leipzig ile resmi temaslara başladı. Alman kulübünün başkanı Oliver Mintzlaff ile görüşen Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Şu an için sözleşmeli oyuncunuza teklif yapmadık, Sörloth hakkında vereceğiniz kararınızı bekliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz" vurgusunu yaptı.

Tatilde bulunan 25 yaşındaki Norveçli futbolcunun, ailesi ve menajeriyle birlikte geleceğiyle ilgili bir görüşme yapacağı ve kararını ona göre vereceği öğrenildi. Trabzonspor'un, yabancı transfer hakkını Sörloth veya aynı kalitede bir golcüyle kapatması bekleniyor.