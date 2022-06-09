Sezon sona erdikten sonra İstanbul’a giden Anhthony Nwakaeme, Trabzonspor Yönetimi ile 2 kez masaya oturmuştu. Pazarlıklardan sonuç çıkmazken, 33 yaşındaki yıldızın burada başka görüşmelerde de bulunduğu öğrenildi.

İngiliz basınına göre, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’ye yakın olan Nwakaeme’nin adı Beşiktaş ’la da anılırken, Nijeryalı futbolcu hem tatil hem de düşünmek için ülkesine gitti. Trabzonspor başarılı oyuncuya son olarak 1.5 milyon Euro garanti ücret artı imza parası ve bonuslar önermişti.







