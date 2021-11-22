Slovakya Milli Takımı’nda sakatlanan ve tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı şekilde çalışmalar yapan Marek Hamsik, Gaziantep FK karşılaşması öncesi son idmanda yine çift kale maçta yer almamıştı. Sağlık ekibiyle görüşen ve yıldız orta sahayı riske etmeyen Abdullah Avcı, Hamsik'i Gaziantep maçının kadrosuna almadı.

Avcı, tecrübeli ismin yerine Beşiktaş deplasmanında Bakasetas’ın yerine oyuna giren ve çok iyi bir futbol sergileyen Siopis’e ilk 11'de şans verdi. Başarılı teknik adam, 10 numara pozisyonunda ise Abdülkadir Ömür’ü görevlendirdi.











